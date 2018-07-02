В Кремле отметили возобладание политической воли в налаживании диалога РФ и США

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кремль отмечает, что политическая воля в налаживании диалога РФ и США на высшем уровне возобладала. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, между Москвой и Вашингтоном достаточно много вопросов, по которым позиции диаметральным образом расходятся. Но вы видите, что сейчас политическая воля возобладала, и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога, в данном случае, на высшем уровне", - сказал он.

При этом, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля он намерен затронуть тему Крыма, Песков подчеркнул, что для Москвы вопроса признания полуострова российской территорией в повестке обсуждений на международной арене быть не может.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения", - сказал представитель Кремля.

Песков также напомнил позицию главы государства, что "он и Россия открыты для диалога и для совместных поисков компромиссов".

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам Пескова, лидеры обсудят ряд очень непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

Трамп заявлял, что на встрече с Путиным намерен затронуть тему полуострова. На вопрос, признают ли США Крым российским, он ответил: "Мы посмотрим".

Интенсификация диалога

Интенсификация российско-американских политических контактов является отрадным фактом, но о потеплении отношений говорить пока рано, отметил также Песков.

"Давайте не будем спешить и говорить о потеплениях", - сказал Песков. По его словам, "отрадным фактом является то, что контакты, действительно, интенсифицируются, но о потеплениях пока говорить рано, пока надо все-таки обсудить и провести ревизию тех разногласий и тех раздражителей, которые есть в наших двусторонних отношениях".

Комментируя визит американских конгрессменов в РФ, Песков подчеркнул, что в Кремле удовлетворены осуществлением подобных контактов. "Это очень важное направление работы - межпарламентские связи", - заметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, может ли парламентариев из США принять лидер РФ, Песков сказал, что "пока в графике президента таких встреч не значится". "Но мы знаем, что у американских законодателей здесь запланированы очень обширные контакты с их коллегами", - заключил пресс-секретарь президента России.

Конгрессмены прибыли в Россию в субботу, первой их остановкой стал Санкт-Петербург, затем они отправятся в Москву, где останутся до 5 июля. В Москве у них состоятся встречи в Совете Федерации и МИД РФ. Визит проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.

Возглавляет делегацию сенатор от штата Алабама и председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, в состав делегации вошли также сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер. В понедельник Шелби сообщил, что прибывшие в Россию конгрессмены рассчитывают на встречу в Москве с Путиным.