Путин обсудит развитие Новосибирской области с врио главы региона

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит развитие Новосибирской области с врио губернатора региона Андреем Травниковым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Публичным будет его [Путина] общение с Андреем Травниковым, губернатором (врио губернатора, прим. ТАСС) Новосибирской области", - отметил представитель Кремля.

"Сегодня и первую половину этой недели президент в ряде вопросов сконцентрируется на работе по региональной проблематике", - сообщил он. "Региональный срез в работе президента постоянен и весьма обширен по содержанию", - добавил Песков.