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Путин обсудит развитие Новосибирской области с врио главы региона

Политика
2 июля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник и в первую половину текущей недели глава государства "в ряде вопросов сконцентрируется на работе по региональной проблематике"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит развитие Новосибирской области с врио губернатора региона Андреем Травниковым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Публичным будет его [Путина] общение с Андреем Травниковым, губернатором (врио губернатора, прим. ТАСС) Новосибирской области", - отметил представитель Кремля.

"Сегодня и первую половину этой недели президент в ряде вопросов сконцентрируется на работе по региональной проблематике", - сообщил он. "Региональный срез в работе президента постоянен и весьма обширен по содержанию", - добавил Песков.

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