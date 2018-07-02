Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Российский предприниматель и сенатор Сулейман Керимов после снятия с него во Франции обвинений в финансовых правонарушениях получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в канцелярии РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер - подразделении российского генконсульства в Марселе.

"В четверг [28 июня] прошло судебное заседание, на котором были сняты все обвинения в отношении Керимова. В пятницу [29 июня] господину Керимову вернули паспорт, и он вернулся в Россию", - сообщили в канцелярии РФ, которая оказывала консульскую поддержку российскому сенатору с момента его задержания в аэропорту Ниццы в ноябре прошлого года.

Как отметили в диппредставительстве, теперь Керимов, с конца прошлого года находившийся во Франции под строгой подпиской о невыезде, сможет вновь свободно перемещаться по Европе. "Да, он сможет возвращаться во Францию, ездить по странам Шенгена", - подтвердили в канцелярии РФ в Вильфранше.