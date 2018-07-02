Экс-глава избиркома Петербурга назначен помощником полпреда президента РФ в СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Бывший председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в аппарате полпреда.

"Распоряжением администрации президента РФ на должность помощника полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе назначен Панкевич Виктор Николаевич. Он будет курировать вопросы организации работы аппарата полпреда и ситуационных центров в субъектах, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа", - сообщили в полпредстве.

Панкевич стал пятым помощником в аппарате полпредства в округе.

Как ранее сообщал ТАСС, постановление губернатора Петербурга об освобождении Панкевича было подписано 29 июня на основании его личного заявления. До этого глава избиркома находился в отпуске.

Панкевич возглавлял городскую комиссию с мая 2016 года, до этого он был главой администрации Красногвардейского района Петербурга. После выборов президента России 18 марта Центризбирком РФ проводил проверку в Петербурге. В частности, речь шла о 29 эпизодах возможного повторного голосования. Сам Панкевич в интервью городской газете "Петербургский дневник" сообщил, что по итогам выборов в марте было зафиксировано 13 подтвердившихся жалоб, связанных с техническими ошибками.

Новый глава избиркома может быть избран из числа действующих членов комиссии по предложению Центризбиркома путем голосования. Второй вариант - это назначение губернатором Петербурга нового члена городской комиссии по предложению ЦИК с дальнейшим голосованием по кандидатуре председателя, которую также должен предложить ЦИК.