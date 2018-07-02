Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава избиркома Петербурга назначен помощником полпреда президента РФ в СЗФО

Политика
2 июля, 14:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июля. /ТАСС

Виктор Панкевич будет курировать вопросы организации работы аппарата полпреда и ситуационных центров в субъектах

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Бывший председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в аппарате полпреда.

"Распоряжением администрации президента РФ на должность помощника полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе назначен Панкевич Виктор Николаевич. Он будет курировать вопросы организации работы аппарата полпреда и ситуационных центров в субъектах, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа", - сообщили в полпредстве.

Панкевич стал пятым помощником в аппарате полпредства в округе.

Как ранее сообщал ТАСС, постановление губернатора Петербурга об освобождении Панкевича было подписано 29 июня на основании его личного заявления. До этого глава избиркома находился в отпуске.

Панкевич возглавлял городскую комиссию с мая 2016 года, до этого он был главой администрации Красногвардейского района Петербурга. После выборов президента России 18 марта Центризбирком РФ проводил проверку в Петербурге. В частности, речь шла о 29 эпизодах возможного повторного голосования. Сам Панкевич в интервью городской газете "Петербургский дневник" сообщил, что по итогам выборов в марте было зафиксировано 13 подтвердившихся жалоб, связанных с техническими ошибками.

Новый глава избиркома может быть избран из числа действующих членов комиссии по предложению Центризбиркома путем голосования. Второй вариант - это назначение губернатором Петербурга нового члена городской комиссии по предложению ЦИК с дальнейшим голосованием по кандидатуре председателя, которую также должен предложить ЦИК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
Украина назвала имена россиян, которых готова обменять на украинских заключенных
6
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
7
Главстат Польши опубликовал отчет о ходе газовых переговоров с Россией в 2010 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости