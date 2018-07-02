Собянин сдал в Мосгоризбирком подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Действующий градоначальник Сергей Собянин сдал в понедельник в Мосгоризбирком документы, подписи муниципальных депутатов и избирателей, необходимые для регистрации кандидатом в мэры Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Это большой этап работы - собрать десятки тысяч подписей - это очень и очень непросто. Для нас было бы это не просто [сделать], если бы нас не было так много - более 8 тыс. волонтеров зарегистрировались в нашем штабе, и их количество с каждым днем увеличивается. Поэтому при таком количестве волонтеров, которые хотели очень помочь и сделали все возможное, я думаю, это было не так сложно, но, тем не менее, очень и очень ответственно", - сказал Собянин волонтерам своего избирательного штаба после подачи документов в Мосгоризбирком.

В свою очередь глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков сообщил журналистам, что волонтеры собрали намного больше подписей, чем регулируется регламентом, - более 50 тыс. "С учетом возможного брака [мы сдали в избирком] 39 тыс. 682 [подписей]. Также 115 подписей муниципальных депутатов и заявление от трех возможных кандидатов на пост члена Совета Федерации Москвы и подали нашего представителя с совещательным статусом в избирком, который тоже должен быть от каждого кандидата: у нас это [полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях] Михаил Барщевский", - сказал он.

Избирательный штаб кандидата открылся 15 июня. 8 июня Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец.

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. 29 июня глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков объявил, что все необходимые подписи для регистрации кандидата собраны.

Согласно регламенту, документы на выдвижение кандидатами в мэры Мосгоризбирком принимает до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля. К 13 июля столичный избирком может сформировать окончательный список кандидатов в мэры Москвы после того, как проверит на соответствие поданные претендентами документы на регистрацию. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.