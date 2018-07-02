МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сменил посла России в Молдавии. Соответствующее указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Освободить Мухаметшина Фарита Мубаракшевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в одном из документов.

Мухаметшин был назначен послом России в Молдавии в апреле 2012 года.

На этот пост, согласно другому указу главы государства, назначен Олег Васнецов, ранее работавший в МИД РФ в должности директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями.