Кандидат в мэры Москвы Гудков отказался делиться лишними голосами муниципальных депутатов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива" отказался делиться с кандидатом от "Союза горожан", основателем компании "СУ-155" Михаилом Балакиным лишними подписями районных депутатов для прохождения муниципального фильтра. Об этом сообщил в понедельник ТАСС Балакин.

"Дмитрий Гудков прилюдно заявил, что обещает организовать передачу подписей независимых депутатов, которыми он управляет, другим кандидатам в мэры, поскольку от каждого района требуется по одной подписи муниципального депутата. Когда я к нему обратился за помощью, он сказал, что я его неправильно понял, и что это не значило, что он отдаст какие-то подписи, и что вообще уже поздно. Сказал, заходите на сайты и смотрите, где мои депутаты, и сами разговаривайте с ними", - сказал он.

Балакин уточнил, что он собрал все необходимые для преодоления муниципального фильтра подписи. "Завтра подам соответствующий пакет документов в Мосгоризбирком", - добавил кандидат.

В свою очередь, кандидат в мэры Москвы Гудков сказал ТАСС, что муниципальных депутатов необходимо убедить для того, чтобы собрать их подписи. "Он [Балакин] звонил. Я ему сказал, что наши депутаты - не солдаты, ему их надо убедить. Я готов был сделать встречу разных кандидатов в мэры с нашими депутатами, но сегодня уже поздно", - сказал Гудков.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.