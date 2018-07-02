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Керимов вернулся к работе в Совфеде

Политика
2 июля, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Помощник сенатора добавил, что Сулейман Керимов планирует присутствовать на заседаниях

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Член Совета Федерации Сулейман Керимов

Член Совета Федерации Сулейман Керимов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Сулейман Керимов еще в пятницу вернулся в Россию и уже приступил к исполнению своих обязанностей в верхней палате российского парламента. Об этом ТАСС сообщил помощник законодателя Алексей Красовский.

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Ситуация вокруг сенатора Сулеймана Керимова

По его словам, Керимов приехал в Россию "29 июня и вернулся к исполнению своих полномочий". Он также "планирует принять участие во всех мероприятиях" в Совете Федерации, которые он должен посетить, уточнил собеседник агентства.

Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября прошлого года по подозрению в незаконных сделках при покупке недвижимости во Франции. Парламентарию были предъявлены обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов". При этом суд Ниццы после слушания постановил отпустить сенатора на свободу под залог в €5 млн с ограничением свободы перемещений.

28 июня суд города Экс-ан-Прованса снял все обвинения с российского политика и предпринимателя. Как сообщал ранее ТАСС адвокат российского сенатора Никита Сычев, никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигается.

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Персоны
Керимов, Сулейман Абусаидович
Темы
Задержание сенатора Керимова во Франции
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