Тридцать два претендента выдвинулись кандидатами на пост мэра Москвы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия закончила прием документов на выдвижение кандидатов в мэры столицы. С 3 июня по 2 июля в избирком подали соответствующий пакет документов 32 претендента, в том числе 18 самовыдвиженцев и 14 - от партий.

Согласно регламенту, до 18:00 мск 3 июля кандидаты на пост мэра столицы могут подать в Мосгоризбирком собранные подписи избирателей и муниципальных депутатов, необходимые для регистрации. К 13 июля столичный избирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры.

Для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Партийные кандидаты

Своих кандидатов на должность мэра Москвы выдвинули 14 партий. От московского отделения Монархической партии баллотируется предприниматель Илья Баков, от Союза горожан - основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин, от Российского общенародного союза - предприниматель Михаил Бутримов, от партии "Национальный курс" выдвинут главред одноименной газеты Денис Ганич. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков выдвинут "Гражданской инициативой", председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выдвинут от регионального отделения ЛДПР.

Председатель политической партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин выдвинут московским городским отделением партии, от КПРФ баллотируется бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, от "Яблока" - глава московского отделения партии Сергей Митрохин.

Партия социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу выдвинула своего председателя Станислава Полищука, председатель Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов выдвинут на пост столичного мэра региональным отделением партии, Партия ветеранов России выдвинула своего председателя - Ильдара Резяпова. Кроме того, на пост мэра Москвы от "Справедливой России" выдвинут глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, от "Коммунистов России" - первый секретарь партии Ярослав Сидоров.

Также ранее в предвыборной гонке участвовал Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, выдвинутый экологической партией "Зеленые". Однако позднее партия приняла решение снять своего кандидата и поддержать действующего градоначальника, кандидата в мэры столицы Сергея Собянина.

Кандидаты-самовыдвиженцы

За пост мэра Москвы будут бороться 18 кандидатов- самовыдвиженцев. Среди них временно неработающий Владислав Бузаров, электромонтер Московского государственного технологического университета "Станкин" Александр Горлов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, журналист Антон Красовский, пенсионер Владимир Кувшинов, ведущий инженер "Газпром информ" Александр Милованкин, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, директор ООО "Нитэк" Дмитрий Новиков.

Также в предвыборной гонке примут участие пенсионеры Александр Романов и Валерий Ручнов, руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, фермер Герман Стерлигов, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.

Кроме того, на должность главы столицы претендуют инженер-дефектоскопист "Энерготехсервис" Антон Тарасов, музыкальный руководитель и участник рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, а также глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.