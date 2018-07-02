Митрохин не будет обжаловать решение бюро "Яблока" о его отставке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сергей Митрохин не будет обжаловать в суде решение федерального бюро "Яблока" о его отставке с поста председателя московского отделения партии. Об этом политик заявил ТАСС в понедельник.

"Решение бюро я обжаловать в суде не буду, для этого нет юридических оснований", - сказал он, добавив, что "решение бюро политическое, но у бюро в соответствии с уставом есть такие полномочия".

Митрохин намерен продолжать политическую деятельность в партии. "Это моя партия, я создавал ее вместе с Григорием Алексеевичем Явлинским и буду бороться за нее, против ее олигархически-бюрократического перерождения", - сказал он. Митрохин остается членом политического комитета партии.

В понедельник федеральное бюро партии приостановило полномочия председателя московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина, то есть, как пояснил ТАСС заместитель председателя партии Николай Рыбаков, фактически отправило его в отставку с этой должности. По словам Рыбакова, полномочия председателя столичного отделения перешли к федеральному бюро и назначенному им уполномоченному - члену бюро и регионального совета московского отделения Валерию Горячеву. "Региональный совет московского отделения продолжит работу, но уже без Сергея Митрохина, который входил в него как председатель отделения", - добавил Рыбаков, отметив, что речи о роспуске московского отделения нет, оно продолжает работу.

Конфликт в "Яблоке"

Противоречия, возникшие между Митрохиным и бюро "Яблока", связаны с выдвижением кандидатуры от партии на выборах мэра Москвы.

Традиционной процедурой для партии является выдвижение кандидатов на выборы глав регионов партийной конференцией. При этом кандидат выбирается региональной конференцией из числа лиц, согласованных бюро партии или его исполкомом.

Однако для предстоящих выборов столичного градоначальника в 2018 году в партии было принято решение о проведении предварительного голосования (так называемых праймериз). По итогам праймериз, результаты которых были оглашены 4 июня, победу одержал глава муниципального округа "Тверской" Яков Якубович. Но практически сразу после оглашения результатов он отказался от выдвижения. В связи с этим партия приняла решение о применении традиционного порядка выдвижения кандидата от "Яблока".

22 июня большинство делегатов конференции столичного отделения партии "Яблоко" проголосовало за выдвижение кандидатом в мэры Москвы председателя московского отделения Сергея Митрохина. Однако в партии указали, что в соответствии с уставом кандидатов для участия в выборах глав субъектов РФ выдвигает региональное отделение решением конференции или общего собрания только из числа лиц, предварительно согласованных бюро партии или исполкомом бюро. Для общего собрания бюро согласовало кандидатуры главы муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой и Митрохина, а для конференции московского отделения исполком бюро предложил только кандидатуру Русаковой. Общее собрание отделения сорвалось 20 июня из-за отсутствия кворума, а на конференции кандидатура Русаковой не набрала необходимого числа голосов делегатов для выдвижения.

Митрохин 23 июня сообщил ТАСС, что подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения на пост мэра города, эту информацию агентству подтвердил член комиссии Дмитрий Реут. 25 июня бюро "Яблока" отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении Митрохина, указав на ряд нарушений, в том числе на внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Митрохина вопреки решению исполкома бюро. 26 июня бюро партии приняло постановление, в соответствии с которым запланированная на 27 июня конференция московского отделения может выдвинуть кандидатом в мэры лишь Русакову. "Яблоко" также официально уведомило Мосгоризбирком о постановлении федерального бюро, отменившего решение конференции о выдвижении Митрохина.

В тот же день Митрохин подал в суд, сославшись на то, что бюро партии нарушило устав. Он потребовал отменить решение бюро, аннулировавшего решение конференции московского отделения о его выдвижении в мэры Москвы. В понедельник Митрохин отозвал иск к партии, пояснив, что не набирает необходимого числа подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в столичные мэры. После этого "Яблоко" объявило, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы из-за нехватки времени для выдвижения кандидата и сбора подписей муниципальных депутатов в его поддержку.

Ранее Рыбаков неоднократно заявлял, что действия Митрохина наносят партии политический ущерб. Как подчеркнул зампредседателя партии, "Митрохин - член политкомитета, избранного съездом, и вопрос о его исключении из партии может решать только съезд". Съезд партии должен состояться в декабре 2019 года.