Посольство РФ: Лондон не предоставляет правовой помощи по делам Глушкова и Скрипаль

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Британские власти игнорируют запросы посольства РФ в Лондоне о предоставлении правовой помощи по уголовным делам, связанным с убийством российского бизнесмена Николая Глушкова и покушением на жизнь российской гражданки Юлии Скрипаль. Об этом в понедельник сообщили в диппредставительстве России в Великобритании.

"К сожалению, мы так и не получили от британской стороны никакого ответа. На прошлой неделе посольство вновь направило в Форин оффис ноту, в которой напомнило о том, что в соответствии с Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам 1959 года Генеральная прокуратура Российской Федерации направила уже три запроса о правовой помощи по двум уголовным делам - один по убийству Николая Глушкова и два - по покушению на жизнь Юлии Скрипаль. Наши попытки прояснить, как нам свое время рекомендовали в Форин оффисе, ситуацию напрямую в МВД и лондонской полиции, также не увенчались успехом", - информировали в посольстве.

В диппредставительстве РФ отметили, что "ситуация, когда России отказывают в доступе к расследованию уголовных дел, касающихся ее граждан, является грубым нарушением международного права". "Такая позиция британских властей осложняет процесс установления истины. Со своей стороны подтверждаем, что российские правоохранительные органы готовы к сотрудничеству и проведению совместного расследования", - подчеркивается в коммюнике.

Николай Глушков 12 марта был убит в своем доме в Лондоне. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российского гражданина по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.