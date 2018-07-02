Две партии из 10 могут не пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Подмосковья

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Две партии из десяти, выдвинувших своих кандидатов на пост губернатора Московской области, не рассчитывают пройти муниципальный фильтр. Об этом ТАСС в понедельник заявили их представители.

Ранее сообщалось, что всего на сегодня претенденты от десяти партий подали свои документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост главы Подмосковья. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Андрея Воробьева, "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, "Партия роста" - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, "Яблоко" - Николая Дижура, "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, "Родина" - Максима Шингаркина, "Партия народной свободы" (Парнас) - Алексея Дуленкова. Каждому предстоит собрать и подать до 5 июля не менее 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и/или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Московской области.

Пресс-службы Московских областных отделений "Коммунисты России" и "Единая Россия" не смогли предоставить оперативный комментарий ТАСС. Партии "Яблоко" и "Родина" не рассчитывают пройти муниципальный фильтр, все остальные уже собрали необходимое число подписей или завершают эту работу.

Председатель Совета регионального отделения "Родины" в Московской области Алексей Звягин пессимистично оценил шансы партии преодолеть муниципальный фильтр. "Очень трудно. Я думаю, что не получится пройти муниципальный фильтра. Другие партии не помогают", - заявил он ТАСС.

Аналогичное мнение высказал ТАСС председатель Московского областного отделения партии "Яблоко" Александр Гунько. "Не получается. Депутаты, которые есть, боятся отдавать свои подписи Дижуру (кандидат от "Яблока"). Перестали трубки брать те, кто обещали подписи", - сказал он. Гунько связал реакцию муниципальных депутатов с арестом главы Серпуховского района Александра Шестуна, интересы которого партия несколько раз защищала в 2018 году.

Завершили сбор подписей

По словам секретаря Московского областного отделения КПРФ Александра Наумова, партия собрала все необходимые подписи с запасом - 205 голосов. "Сейчас мы заняты их проверкой. Мы готовы в ближайшее время сдать [в Мособлизбирком]. Подавляющее большинство подписей были собраны собственными силами", - сказал он.

"Альянс зеленых" собрал более 200 подписей и планирует передать листы поддержки в Мособлизбирком в среду, рассказал ТАСС председатель партии Александр Закондырин. "Завтра проверим [подписи], если все в порядке, то в среду будем сдавать в Мособлизбирком. Никаких проблем не было, само по себе просто трудоемко, требует большой организационной работы", - сказал он. Закондырин отметил, что "Альянс зеленых" встретил в регионе на муниципальном уровне поддержку, потому что тема экологии в Подмосковье сейчас широко обсуждается.

Уверены в прохождении фильтра

Почти завершили сбор подписей в ЛДПР, заявил ТАСС кандидат от этой партии Кирилл Жигарев. "На сегодня мы заканчиваем сбор подписных листов, планируем 4 числа в среду подать в Избирательную комиссию Московской области подписные листы для проверки и дальнейшей регистрации. <…> Не только наши партийные депутаты оставляют подписи в поддержку. Часть депутатов Единой России оказала нам поддержку", - сказал он.

"Партия роста" также почти собрала необходимое для прохождения муниципального фильтра число подписей, сообщил кандидат от нее Борис Надеждин. "Практически собрал необходимое количество подписей, надеюсь успеть подать подписные листы в Мособлизбирком. <…> Мне не мешали (преодолевать фильтр - прим. ТАСС). Я в Подмосковье 30 лет в политике, меня практически все депутаты знают, я лично знаю сотни депутатов, так что проблем [со сбором подписей] не было", - сказал он.

Московское отделение Парнас тоже рассчитывает преодолеть муниципальный фильтр. "У нас получается собрать все подписи. Никто из других партий помощи не предлагал, все своими силами", - сказал ТАСС сопредседатель регионального отделения партии Сергей Останин.

В "Справедливой России" надеются на положительный исход. "У нас по области своих депутатов порядка 150 человек, которые при поддержке партии "Справедливая Россия" выдвигались. Этой цифры недостаточно, нужно порядка 200 человек. <…> Сложная работа, нам приходится общаться с депутатами, которые не представляют те или иные политические партии, которые выдвигались как самовыдвиженцы, и вести переговоры с депутатами партийными. <…> Я думаю, что мы со своей задачей справимся", - заявил ТАСС секретарь бюро Московского областного отделения "Справедливой России" Олег Волков. По его словам, сокращение сроков сдачи подписных листов с 30 до 10 дней осложняет процесс, а муниципальный фильтр в целом избыточен и не позволяет всем политическим силам принять участие в выборной гонке.

Ранее сообщалось, что Московская областная избирательная комиссия после проверки всех документов 15 июля сформирует окончательный перечень кандидатов на пост губернатора Подмосковья, которые попадут в избирательные бюллетени. Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 9 сентября.