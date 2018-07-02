ЛДПР подала документы зампредседателя Самарской гордумы на пост губернатора региона

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Региональное отделение политической Либерально-демократической партии (ЛДПР) России в понедельник направило в избирательную комиссию документы своего кандидата Александра Степанова, который является заместителем председателя Самарской губернской думы, на пост губернатора региона, сообщает в понедельник пресс-служба регионального избиркома.

"Региональное отделение... Либерально-демократической партии России подало документы в избирательную комиссию Самарской области для выдвижения на должность главы региона заместителя председателя Самарской губернской думы, руководителя фракции ЛДПР в областном парламенте Александра Степанова", - говорится в сообщении.

Кандидат должен будет предоставить в облизбирком минимум 169 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или глав муниципальных образований Самарской области.

Своих кандидатов уже выдвинули региональные отделения КПРФ и "Справедливой России". Самарское областное отделение КПРФ подало документы в облизбирком для выдвижения на должность главы региона зампредседателя Самарской губернской думы Алексея Лескина. Депутат Самарской губернской думы, председатель Самарского регионального отделения партии "Справедливая Россия" Михаил Маряхин выдвинут кандидатом от "Справедливой России" для участия в выборах губернатора Самарской области.

Досрочные выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года. В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора. На партийной конференции в июне Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Азарова кандидатом на выборы главы региона.