Делегация РФ обратила внимание ООН на рост неонацистских движений в ЕС и на Украине

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Делегация России, участвующая в сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, выразила тревогу в связи с ростом неонацистских движений в странах Евросоюза и на Украине. Выступая в понедельник на заседании, представитель делегации Дмитрий Воробьев призвал спецдокладчика ООН по современным формам расизма Тендайи Ачиуме уделить внимание этой проблеме.

"Призываем спецдокладчика уделить особое внимание росту неонацистских и расистских движений на Украине и в странах ЕС", - сказал дипломат.

В государствах ЕС и на Украине, отметил Воробьев, "значительно ухудшается ситуация в области противодействия расистским проявлениям, расползаются идеологии неонацизма, растет этническая и религиозная нетерпимость, учащаются случаи мигрантофобии". В Прибалтике при попустительстве властей проходят шествия легионеров нацистских подразделений "Ваффен СС".

Представитель делегации РФ обратил внимание участников сессии также на развязанную в ряде европейских государств "открытую войну с памятниками советским воинам и воинам-антифашистам, погибшим в ходе освобождения этих стран от коричневой чумы", а также на "акты вандализма в отношении памятников жертв Холокоста, еврейских кладбищ".

Далеко не последнюю, если не решающую роль играет попустительство властей экстремистам или даже намеренное подыгрывание радикалам для того, чтобы отвлечь общественное внимание от существующих социальных проблем, сказал Воробьев. Современные тенденции роста проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной нетерпимости в мире вызывают серьезную тревогу, отметил дипломат.