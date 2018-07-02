Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация РФ обратила внимание ООН на рост неонацистских движений в ЕС и на Украине

Политика
2 июля, 20:23 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 2, июля. /ТАСС

В частности, в Прибалтике при попустительстве властей проходят шествия легионеров нацистских подразделений "Ваффен СС", заявил представитель делегации Дмитрий Воробьев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Делегация России, участвующая в сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, выразила тревогу в связи с ростом неонацистских движений в странах Евросоюза и на Украине. Выступая в понедельник на заседании, представитель делегации Дмитрий Воробьев призвал спецдокладчика ООН по современным формам расизма Тендайи Ачиуме уделить внимание этой проблеме.

"Призываем спецдокладчика уделить особое внимание росту неонацистских и расистских движений на Украине и в странах ЕС", - сказал дипломат.

В государствах ЕС и на Украине, отметил Воробьев, "значительно ухудшается ситуация в области противодействия расистским проявлениям, расползаются идеологии неонацизма, растет этническая и религиозная нетерпимость, учащаются случаи мигрантофобии". В Прибалтике при попустительстве властей проходят шествия легионеров нацистских подразделений "Ваффен СС".

Представитель делегации РФ обратил внимание участников сессии также на развязанную в ряде европейских государств "открытую войну с памятниками советским воинам и воинам-антифашистам, погибшим в ходе освобождения этих стран от коричневой чумы", а также на "акты вандализма в отношении памятников жертв Холокоста, еврейских кладбищ".

Далеко не последнюю, если не решающую роль играет попустительство властей экстремистам или даже намеренное подыгрывание радикалам для того, чтобы отвлечь общественное внимание от существующих социальных проблем, сказал Воробьев. Современные тенденции роста проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной нетерпимости в мире вызывают серьезную тревогу, отметил дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости