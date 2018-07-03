Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о расширении применения наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов, а также о приостановлении сроков давности за преступления сексуального характера в отношении детей. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

"Законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия", - говорится в пояснительной записке. По мнению авторов, "в результате систематического сексуального насилия над ребенком, его здоровью, как правило, причиняется необратимый вред". В настоящее время пожизненные сроки возможны только при рецидиве случаев изнасилования детей, не достигших 14 лет.

Одновременно проектом закона предусматривается внесение дополнений в статью 78 Уголовного кодекса РФ, "согласно которым сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении малолетних детей не будут течь до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия". "Это решит проблему с невозможностью возбуждения уголовного дела в связи истечением сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности лиц, не достигших 12 лет, то есть находящихся в силу возраста в беспомощном состоянии. Причем данная оговорка затрагивает все преступления против половой неприкосновенности детей, независимо от категории тяжести", - поясняют разработчики.

Кроме того, инициативой впервые предлагается установить дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление сексуального характера совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками. "Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей также будет признаваться отягчающим вину обстоятельством", - заявила журналистам Яровая.

К отягчающим обстоятельствам, по ее словам, также предлагается отнести распространение порнографических материалов среди детей в интернете. В отдельный уголовный состав выделяются действия по понуждению несовершеннолетних к действиям сексуального характера через информационно-телекоммуникационные сети. Наказание в этом случае может составить до шести лет лишения свободы.

Документом предусматривается ответственность за "ранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей" (в настоящее время карается ранее обещанное укрывательство как вид соучастия - прим. ТАСС). По этой статье авторами предлагается ввести наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

"Кроме того, мы предлагаем возможность присутствия психолога при проведении допроса с участием детей в ходе судебного следствия", - сообщила Яровая.

Рост числа уголовных дел

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2017 году 9,6 тыс. несовершеннолетних стали объектами половых посягательств, из них 4,245 тыс. детей пострадали от сексуального насилия, около 1,8 тыс. детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию, что составляет более 40% от всех детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера.

Более того, согласно статистике Следственного комитета РФ, зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. Так, в 2017 году следователями СК РФ было возбуждено 13,5 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних (из которых 7 тыс. дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности), при том, что в 2016 году было открыто более 5,8 тыс. подобных уголовных дел.

"Все наши предложения сформированы на основании глубокого анализа статистики совершения преступлений и их характера с целью формирования комплексных мер упреждения и соразмерности наказания", - сказала Яровая. По ее словам, законопроект поддержан Верховным судом, Генеральной прокуратурой, МВД, Следственным комитетом, Минюстом, Минздравом, Роскомнадзором, уполномоченным по правам ребенка, институтом им. Сербского.