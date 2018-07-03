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Племянницу Скрипаля выдвинули кандидатом в депутаты Ярославской областной думы

Политика
3 июля, 3:06 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 3, июля. /ТАСС

Виктория Скрипаль возглавила территориальную группу по избирательному округу №10 и симпатизирует партии "Справедливая Россия"

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Виктория Скрипаль

Виктория Скрипаль

© REUTERS/Tatyana Makeyeva

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Проживающая в Ярославле племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской областной думы от партии "Справедливая Россия". Об этом ТАСС сообщил секретарь бюро совета регионального отделения партии Анатолий Каширин.

"На партийной конференции были выдвинуты все кандидаты в депутаты облдумы. Виктория Скрипаль у нас возглавляет список в десятой территориальной группе. Она не состоит в партии, но готова вступить, мы давно с ней общаемся", - сказал Каширин.

Скрипаль подтвердила ТАСС, что возглавила территориальную группу по избирательному округу №10. Она отметила, что симпатизирует партии "Справедливая Россия". "Мне очень нравится, как они работают в Ярославле", - добавила она.

По словам Каширина, партия подаст списки в региональную избирательную комиссию на этой неделе. Выборы депутатов Ярославской областной думы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Имя Виктории Скрапаль стало известно в связи с тем, что власти Великобритании весной 2018 года неоднократно отказывали ей в выдаче въездной визы, которая была необходима для посещения пострадавшей в английском Солсбери двоюродной сестры, гражданки России Юлии Скрипаль.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы было разработано в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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