Космонавт, врач и чабан возглавят список "Единой России" на выборах заксобрания Забайкалья

ЧИТА, 3 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Космонавт Евгений Тарелкин, акушер-гинеколог Татьяна Белокриницкая и животновод Далай Гунгаев возглавят список "Единой России" на предстоящих выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края. Такое решение принято во вторник на партконференции регионального отделения единороссов, сообщил корр. ТАСС из зала дворца молодежи "Мегаполис", где проходит конференция.

"В краевую часть списка партии на выборах депутатов третьего созыва законодательного собрания Забайкальского края вошли [Герой России, космонавт] Евгений Тарелкин, [заслуженный врач России, профессор] Татьяна Белокриницкая и [Герой Труда РФ, животновод] Далай Гунгаев", - объявил, подводя итоги тайного голосования, председатель счетной комиссии Роман Амплеев.

Список "Единой России" формировался на основе предварительного голосования, прошедшего в Забайкалье 3 июня. Тогда на территории края работали 168 счетных участков в 25 избирательных округах. Как сообщил секретарь регионального отделения партии Сергей Михайлов, явка на праймериз составила около 6,5%, жалобы на ход голосования не поступали.

В партконференции участвуют 112 из 140 избранных делегатов. Они представляют 30 местных отделений партии.

Выборы депутатов заксобрания Забайкальского края пройдут 9 сентября, в единый день голосования, по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек избирают по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. Действующий состав парламента был избран в сентябре 2013 года. Тогда из 17 участвовавших в выборах партий в Заксобрание прошли представители четырех - "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". У единороссов в парламенте подавляющее большинство - 36 народных избранников.