Патрушев отметил уязвимость транспорта для терактов на Дальнем Востоке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что объекты транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке остаются уязвимыми для террористических посягательств. Это он констатировал на совещании, посвященном вопросам безопасности на транспорте.

"Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства остаются потенциально опасными с точки зрения их уязвимости для совершения актов незаконного вмешательства, включая акты террористической направленности", - констатировал Патрушев. По его словам, принятые меры позволили не осложнить в последние годы оперативную обстановку на объектах транспорта округа.

Секретарь Совбеза раскритиковал работу по классификации и оценке уязвимости таких объектов. По его словам, процедуру классификации на Дальнем Востоке прошли лишь 92% объектов транспорта, из них меньше трети прошли оценку уязвимости. "Очень медленно утверждаются планы обеспечения транспортной безопасности, - добавил Патрушев. - Почти 90% объектов транспортной инфраструктуры и 85% транспортных средств таких планов не имеют".

Он отметил, что вероятность несанкционированного проникновения на объекты транспорта растет в связи со слабой инженерной укомплектованностью и отсутствием современных охранных систем при малочисленности сотрудников охраны объектов транспорта. "Более половины лиц, ответственных за работу в сфере обеспечения безопасности перевозок, не имеют специальной профессиональной подготовки, что грозит их неспособностью адекватно реагировать на возможные факты незаконного вмешательства в работу транспорта, не исключая террористические акты", - заявил Патрушев.

Защищенность аэродромов

Секретарь Совбеза также заявил о тревоге, которую вызывает недостаточная антитеррористическая защищенность аэродромов совместного базирования на Дальнем Востоке.

"Тревогу вызывают выявляемые в ходе проверок недостатки в аварийно-спасательном обслуживании аэропортов, а также недостатки в антитеррористической защищенности аэродромов, особенно это касается аэродромов совместного базирования", - подчеркнул Патрушев. "Отмечаются случаи, когда с целью, чтобы не соблюдать требования по безопасности перевозки пассажиров, установленные для аэродромов, они без соответствующих обоснований переводятся в разряд посадочных площадок", - добавил он.

Патрушев также отметил большое количество происшествий с водным транспортом, результатом которых становится гибель людей. Он заявил о проблемах со своевременным ремонтом подвижного состава и железнодорожных путей. Что касается автомобильно транспорта, то Патрушев отметил рост смертности людей на дорогах на 12% за прошлый год.

"Это является следствием не только нарушений правил дорожного движения, но и плохого состояния дорог, необорудованных пешеходных переходов и отсутствия обновления технических средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим", - подчеркнул секретарь Совбеза. Он также упрекнул контролирующие органы в избирательном подходе к привлечению виновных к ответственности и слабом контроле за исполнением выданных предписаний.

"Органам государственной власти субъектов Федерации, органам государственного контроля и надзора следует безотлагательно провести инвентаризацию системы обеспечения безопасности населения на всех видах транспорта", - заявил Патрушев.