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В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета

Политика
3 июля, 8:55 дата обновления: 3 июля, 9:03 UTC+3

Как подчеркнул директор ДНВ МИД России Илья Рогачев, Москва воспользуется такой возможностью только при неблагоприятном сценарии

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ООН, 3 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.

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Рогачев подчеркнул, что политика России не направлена на обособление интернета. "К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, - указал собеседник ТАСС. - Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета".

"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", - добавил дипломат, отметив, что на данный момент такая цель не стоит.

Рогачев выразил мнение, что на самом деле цензура киберпространства в западных странах "развита гораздо больше, чем в России". "Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму", - продолжил он.

"В этой области надо действовать таким образом, чтобы запросы всех партнеров по максимуму удовлетворялись, но некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам", - заключил дипломат.

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