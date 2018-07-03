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Парламентарии США попросили закрыть для прессы их встречу с Володиным

Политика
3 июля, 9:53 UTC+3 МОСКВА 3, июля. /ТАСС

С американской стороны прозвучала просьба ограничиться протокольной съемкой, заявили в Госдуме

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Делегация Конгресса США попросила провести встречу с депутатами Госдумы в закрытом для СМИ режиме, сообщили во вторник журналистам в аппарате нижней палаты парламента.

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Накануне встречи Госдумой был подготовлен открытый формат мероприятия, осветить которое изъявили желание как российские, так и американские журналисты.

"С американской стороны прозвучала просьба ограничиться протокольной съемкой и провести встречу в закрытом для СМИ режиме" , - сообщили в аппарате Госдумы.

Как пояснили в аппарате палаты, с российской стороны участие во встрече примут первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который курирует межпарламентские связи РФ и США, спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов, координатор группы по связям с конгрессом США Инга Юмашева, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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Персоны
Кашин, Владимир Иванович Юмашева, Инга Альбертовна Слуцкий, Леонид Эдуардович Жуков, Александр Дмитриевич Володин, Вячеслав Викторович Никонов, Вячеслав Алексеевич Аксаков, Анатолий Геннадьевич Фетисов, Вячеслав Александрович
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