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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости

Политика
3 июля, 10:05 дата обновления: 3 июля, 10:23 UTC+3

Также президент России в поздравительном послании подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Беларусь, подтвердив настрой на продолжение конструктивной совместной работы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля.

Путин выразил Лукашенко признательность за гостеприимство, оказанное российской делегации в Минске, где 19 июня прошел Высший госсовет Союзного государства, и выразил уверенность, что реализация принятых на том заседании решений будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов. "Президент России также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран", - сообщили в пресс-службе.

3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от германских захватчиков. В честь этого 3 июля в республике празднуют День независимости.

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