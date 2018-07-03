Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Беларусь, подтвердив настрой на продолжение конструктивной совместной работы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля.

Путин выразил Лукашенко признательность за гостеприимство, оказанное российской делегации в Минске, где 19 июня прошел Высший госсовет Союзного государства, и выразил уверенность, что реализация принятых на том заседании решений будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов. "Президент России также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран", - сообщили в пресс-службе.

3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от германских захватчиков. В честь этого 3 июля в республике празднуют День независимости.