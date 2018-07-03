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Штат чиновников в Удмуртии сократят на 15%

Политика
3 июля, 10:17 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 3, июля. /ТАСС

По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, сокращая штат на 15%, регион параллельно повышает эффективность через внедрение электронного документооборота

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ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Сокращение штата госслужащих в Удмуртии начнется с 1 сентября, после оптимизации в регионе останется около 1,4 тыс. чиновников, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В июне глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ, согласно которому предельная численность работников исполнительных органов государственной власти региона должна быть сокращена на 15%.

"Сокращение госслужащих начнется с 1 сентября текущего года. Сейчас сотрудники получают уведомления. После сокращения останется порядка 1,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первым практическим шагом на пути оптимизации органов власти Удмуртии стало объединение кадровых служб министерств и ведомств, которое позволяет устранить дублирующие функции, снизить издержки и сократить общий штат специалистов-кадровиков.

"Если на сегодняшний момент кадровые функции во всех органах исполнительной власти республики осуществляют 52 человека, то в ходе процесса объединения кадровых служб министерств под эгидой единой кадровой службы администрации главы и правительства к сентябрю 2018 года общая численность составит 41 человек. Таким образом, будет сокращено 11 ставок, что составляет более 20%", - отмечается в сообщении. Подобные процессы объединения функциональных структур исполнительных органов власти в регионе предстоят и по другим службам и направлениям.

По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, сокращая штат на 15%, регион параллельно повышает "эффективность через внедрение электронного документооборота, упрощение согласований, увеличение количества и улучшение качества услуг, которые можно получить в МФЦ или онлайн".

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