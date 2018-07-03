Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев подчеркнул важность работы правительств РФ и Белоруссии по развитию связей

Политика
3 июля, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Российский премьер поздравил своего белорусского коллегу с днем независимости республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление своему белорусскому коллеге Андрею Кобякову по случаю национального праздника Республики Беларусь - Дня независимости.

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Россию и Беларусь связывают братские, партнерские и союзнические отношения. Поступательно укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Воплощаются в жизнь совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре и других областях. Развивается интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - говорится в послании, текст которого приводит пресс-служба.

"Важно продолжить активную работу по правительственной линии в целях подготовки эффективных решений по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - подчеркнул Медведев.

3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого 3 июля в республике празднуют День независимости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кобяков, Андрей Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
4
В РЖД заявили, что продолжат закупать плацкартные вагоны
5
Японские футболисты оставили записку на русском языке в раздевалке после матча в Ростове
6
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости