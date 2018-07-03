Медведев подчеркнул важность работы правительств РФ и Белоруссии по развитию связей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление своему белорусскому коллеге Андрею Кобякову по случаю национального праздника Республики Беларусь - Дня независимости.

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Россию и Беларусь связывают братские, партнерские и союзнические отношения. Поступательно укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Воплощаются в жизнь совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре и других областях. Развивается интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - говорится в послании, текст которого приводит пресс-служба.

"Важно продолжить активную работу по правительственной линии в целях подготовки эффективных решений по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - подчеркнул Медведев.

3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого 3 июля в республике празднуют День независимости.