В Госдуме уточнили критерии для признания физлица СМИ-иноагентом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Физическое лицо может быть признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента, в случае получения финансирования из-за рубежа и распространения информации СМИ-иноагента. Об этом заявил журналистам председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, рассказывая о поправках к соответствующему законопроекту, рекомендуемых к принятию во втором чтении.

"Что касается опасений, что любой блогер или пользователь, который перепечатал информацию СМИ-иноагента, может быть оштрафован, то мы уточнили: чтобы именно физическое лицо было признано иноагентом, недостаточно просто перепостить информацию", - сказал парламентарий.

"Необходимо [для получения этого статуса] получать средства из-за рубежа и распространять информацию СМИ-иноагента", - пояснил он, уточнив, что "эти средства должны перечисляться от различных иностранных компаний, деятельность которых подпадает под взаимодействие с государственными органами или со СМИ-иноагентами".

Со своей стороны соавтор поправок, вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что создание законопроекта стало вынужденной мерой. "Это вовсе не наше желание и наша инициатива, было бы неплохо, если бы мы не были вынуждены такие законы разрабатывать, - сказал он. - Это ответная мера". "Это не закон прямого действия, он дает полномочия исполнительной власти реагировать на ущемления наших коллег в других странах", - добавил депутат.

"Это будет происходить по представлению Генпрокуратуры и МИД РФ. Они должны сформировать некий список в ответ на недружественные действия в отношении наших журналистов", - уточнил Толстой. Администрировать список будет Минюст РФ, пояснил депутат.

"С точки зрения дополнительной защиты физических лиц от случайных решений, мы забрали эти полномочия у Минюста и передали Генеральной прокуратуре, которая будет выносить решения совместно с Министерством иностранных дел РФ", - прокомментировал соответствующую поправку Левин. - С нашей точки зрения, любые решения в этой сфере должны выноситься именно при участии МИД".

Содержание других поправок

В случае, если "какое-либо физическое лицо сотрудничает со СМИ-иноагентом, имеет финансовые взаимоотношения, оно также может быть признано иноагентом", подтвердил глава комитета Госдумы. "В этом случае он не должен будет регистрировать здесь юридическое лицо, он будет действовать как физическое лицо в рамках закона об НКО-иноагентах - основного нашего закона - и сдавать отчетность в Минюст в рамках тех форм отчетности, которые существуют в законе об иноагентах", - отметил он.

Перечисляя другие направления доработки законопроекта ко второму чтению, Левин сообщил, что депутаты предложили исключить меру о "внесудебной блокировке обычных сайтов, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов без маркировки".

"Также задавался вопрос, почему исчезло из законопроекта положение о 15 сутках на исправление информации, - констатировал он. - Напоминаю, что у нас после того, как теперь не Минюст, а Генпрокуратура и МИД будут выносить решение о внесении того или иного лица в список СМИ-иноагентов, дается 30 дней на регистрацию или создание юрлица (на территории РФ - прим. ТАСС). Только в том случае, если он не исполняет это требование, в отношении него выносится штраф". "Мы считаем, что 30 дней вполне достаточно, чтобы привести в соответствие законодательству РФ все нормы, поэтому дополнительных 15 суток на исполнение того, на что дается месяц, оставлять нет необходимости", - заключил политик.

Законодательство о СМИ-иноагентах

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

5 декабря 2017 года стало известно, что Минюст РФ признал иноагентами девять средств массовой информации. Это "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".