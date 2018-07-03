Рябков: никакой конкретики о дате и месте встречи Лаврова и Помпео пока нет

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Понимания о дате и месте встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео пока нет, они находятся в контакте, в том числе по телефону. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никакого понимания о времени, о дате, тем более о месте этой встречи по-прежнему нет. Они находятся в контакте, по телефону в том числе, - сказал дипломат. - В отношении личной встречи глав внешнеполитических ведомств ничего конкретного на сегодня нет".

"Продолжаем работу по всем вопросам, которые обсуждал в Москве помощник президента США по нацбезопасности [Джон] Болтон, продолжаем эту работу через посольства в Москве и Вашингтоне", - добавил Рябков.

Ранее стало известно, что Лавров и Помпео могут встретиться перед российско-американским саммитом. Как сообщила пресс-служба Кремля, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.