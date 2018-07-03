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Рябков обсудит 4 июля в Токио стратегическую стабильность и Корейский полуостров

Политика
3 июля, 12:12 дата обновления: 3 июля, 12:46 UTC+3

Как добавил заместитель министра иностранных дел РФ, наращивание американцами во взаимодействии с союзниками в регионе собственного противоракетного потенциала является тревожным моментом

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что проведет 4 июля консультации в Токио, на которых речь пойдет о стратегической стабильности и изменении ситуации вокруг Корейского полуострова.

"Мы хотели бы сейчас использовать предстоящие консультации для показа рисков, которые возникают и обостряются применительно к системе международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, а также рассмотреть региональную ситуацию, где много нового. Происходящее там тоже имеет проекцию на стратегическую стабильность", - сказал во вторник журналистам Рябков.

"Есть позитивные моменты. Это, естественно, появившаяся после сингапурской встречи лидеров США и КНДР перспектива движения в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. Но есть и тревожные моменты. В частности, наращивание американцами во взаимодействии с союзниками в регионе собственного противоракетного потенциала", - добавил он.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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