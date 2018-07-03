Рябков обсудит 4 июля в Токио стратегическую стабильность и Корейский полуостров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что проведет 4 июля консультации в Токио, на которых речь пойдет о стратегической стабильности и изменении ситуации вокруг Корейского полуострова.

"Мы хотели бы сейчас использовать предстоящие консультации для показа рисков, которые возникают и обостряются применительно к системе международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, а также рассмотреть региональную ситуацию, где много нового. Происходящее там тоже имеет проекцию на стратегическую стабильность", - сказал во вторник журналистам Рябков.

"Есть позитивные моменты. Это, естественно, появившаяся после сингапурской встречи лидеров США и КНДР перспектива движения в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. Но есть и тревожные моменты. В частности, наращивание американцами во взаимодействии с союзниками в регионе собственного противоракетного потенциала", - добавил он.