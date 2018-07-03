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Песков заявил, что Путин не планирует встречу с конгрессменами США

Политика
3 июля, 12:41 дата обновления: 3 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что "у президента много внутренних дел"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с находящейся в Москве делегацией американских конгрессменов пока не планируется из-за плотного рабочего графика лидера РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока, к сожалению, в графике [Путина] такой встречи нет, график достаточно интенсивный, у президента много внутренних дел", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять американских парламентариев. Вместе с тем, Песков подчеркнул, что отсутствие такой встречи "никак не сказывается на эффективности работы здесь наших гостей".

"Мы весьма удовлетворены тем, что такой приезд состоялся, что сейчас осуществляются интенсивные контакты в Москве, ибо мы убеждены, что межпарламентские связи являются одной из важнейших составляющих общего комплекса двусторонних отношений, состояние которого сейчас оставляет желать лучшего", - отметил Песков. Более подробно об ожиданиях от переговоров американских парламентариев в РФ пресс-секретарь президента предложил спросить у российских законодателей, которые являются непосредственными визави конгрессменов.

Делегация конгрессменов США находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. В ее состав входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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