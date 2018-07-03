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Путин проведет 3 июля встречу с врио губернатора Ивановской области

Политика
3 июля, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Также у президента запланировано проведение нескольких совещаний

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йМОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 3 июля встречу с врио губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня продолжится региональная тематика на повестке дня президента. Публичной станет встреча Путина с врио губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским", - рассказал Песков.

В целом, по его словам, глава государства 3 июля "продолжает свою работу в рутинном плане, у него запланировано несколько совещаний".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Воскресенский, Станислав Сергеевич
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