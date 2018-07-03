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Песков: Кремль не меняет позиции в отношении расширения НАТО на восток

Политика
3 июля, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По мнению пресс-секретаря президента России, альянс создан для целей конфронтации, и он полностью заточен под эти задачи

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Позиция России в отношении расширения военного присутствия НАТО на восток остается неизменной, критика Дональда Трампа партнеров по альянсу - это вопрос для обсуждения внутри самой организации. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это скорее вопрос для обсуждения в рамках самой организации НАТО, - сказал он, комментируя критику Трампа в адрес союзников. - Вы знаете в целом наше отношение к НАТО. НАТО - это дитя эпохи конфронтации и это организация, которая создана для целей конфронтации, и она полностью заточена под эти задачи". По его мнению, эта миссия "определяет смысл существования этой организации". "Мы видим процесс постепенного приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Наша позиция в отношении этого процесса хорошо известна, она не претерпела никаких изменений", - заявил Песков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил ряд писем лидерам стран - союзников Соединенных Штатов по НАТО, в которых обрушился на них с критикой, заявив, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках альянса по сравнению с Вашингтоном. По данным газеты The New York Times, соответствующие письма были отправлены, в том числе лидерам Германии, Канады, Бельгии и Норвегии. В них американский лидер дал понять, что США теряют терпение в связи с тем, что союзники Вашингтона, по его мнению, не желают увеличивать расходы на оборону.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%. Трамп обещал поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе очередном саммите НАТО.

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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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