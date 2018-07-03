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Володин: Госдума открыта к диалогу с американскими парламентариями

Политика
3 июля, 13:24 дата обновления: 3 июля, 14:08 UTC+3

Председатель нижней палаты парламента РФ выразил надежду, что нынешняя встреча с делегацией Конгресса США положительно скажется на развитии межпарламентского диалога между двумя странами

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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, посол США в России Джон Хантсман, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби (второй справа) и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, посол США в России Джон Хантсман, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби (второй справа) и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госдума открыта к диалогу с американскими законодателями, но сейчас межпарламентские отношения РФ и США равны нулю. Об этом заявил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с делегацией Конгресса США.

Он обратил внимание, что это первая за многие годы делегация Конгресса США, посещающая Госдуму. "Поэтому нам есть о чем поговорить, учитывая, что наши отношения в рамках парламентского измерения практически равны нулю", - констатировал Володин, выразил надежду, что нынешняя встреча "положит начало этим отношениям".

"Мы исходим из того, что вы - те, кто инициировал эту встречу", - продолжил спикер. "В этой связи хочется подчеркнуть именно вашу роль и, думаю, будет правильно подчеркнуть роль господина [Джона] Хантсмана, посла США в России, - отметил он. - Насколько знаю, ему принадлежит инициатива в том числе [проведения] межпарламентского диалога".

Володин выразил надежду на то, что сегодняшний разговор "заложит основу для того, чтобы такие встречи продолжались и были содержательными".

В свою очередь участник встречи, председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов констатировал, что межпарламентский диалог РФ и США разморожен. "Лед тронулся. Межпарламентские контакты между Россией и США разморожены", - написал он на своей странице в Facebook. "Председатели сенатских комитетов Ричард Шелби (Алабама), Рон Джонсон (Висконсин), Джон Тун (Южная Дакота), Джон Хувэн (Северная Дакота), сенаторы Кей Грэйнджер (Техас), Джон Кеннеди (Луизиана), Джерри Моран (Канзас), Стивен Дэйнз (Монтана). Вот такая неслабая компания от правящей Республиканской партии прибыла сегодня на встречу в Государственной думе", - обратил внимание политик.

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Персоны
Хантсман, Джон Володин, Вячеслав Викторович Никонов, Вячеслав Алексеевич
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