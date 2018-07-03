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Журналист Красовский не собрал нужное число подписей для участия в выборах мэра Москвы

Политика
3 июля, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

При этом Антон Красовский не исключает, что будет участвовать в выборах в будущем

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Антон Красовский

Антон Красовский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Журналист и общественный деятель Антон Красовский сообщил, что не собрал необходимое для регистрации на выборах мэра Москвы количество подписей избирателей.

"Мы все посчитали, выкинули брак, и в итоге у нас 21 тыс. подписей москвичей. Нужно было как минимум 36 тыс. Мы не проходим. Я не прохожу", - написал он во вторник в своем канале в Telegram.

Красовский баллотировался как самовыдвиженец. Самовыдвиженцам, помимо прохождения муниципального фильтра (110 подписей муниципальных депутатов из 110 районов), нужно было собрать 36 тыс. подписей избирателей. Мосгоризбирком завершит прием документов и подписей, необходимых для регистрации кандидатов, сегодня в 18:00 мск.

Красовский отметил, что не исключает участия в выборах в будущем. "В следующем году Мосгордума или Госдума в 2021-м. Будем решать и готовиться", - написал он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Документы о выдвижении в избирком подали более 30 человек. Действующий мэр Сергей Собянин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец.

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