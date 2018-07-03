Житель Костромы подал документы в псковский избирком для участия в губернаторских выборах

ПСКОВ, 3 июля. /ТАСС/. Вице-президент партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными", проживающий в Костроме, Дмитрий Румянцев подал документы в избирательную комиссию Псковской области для выдвижения кандидатом на выборы губернатора региона. Об этом во вторник сообщила пресс- служба псковского избиркома.

"В последний день приема документов на выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области, вице- президент партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными" Дмитрий Румянцев подал документы в избирательную комиссию Псковской области. Он родился в 1986 году в Костроме, место жительства - Кострома. Выдвинут решением политсовета политической партии", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Румянцев стал девятым кандидатом, представившим в избирательную комиссию Псковской области документы для выдвижения.

Ранее сообщалось, что в избирательную комиссию региона поступили документы главы Плюсского района Виталия Аршинова ("Яблоко"), помощника депутата Государственной думы Игоря Балабуста ("Трудовая партия России"), врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ("Единая Россия"). В числе кандидатов зарегистрированы также индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), директор компании "Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит - Псков" Игорь Романов (Партия роста) и машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо города Великие Луки Роман Рубцов от партии ("Партия свободных граждан").

Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.