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Более 170 загородных участков могут разместить в Подмосковье к выборам мэра Москвы

Политика
3 июля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Председатель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рекомендовал создать не более 300-330 таких участков

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 170 загородных избирательных участков для выборов мэра Москвы могут оборудовать на территории Московской области. Об этом написал во вторник в Twitter председатель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

"Потенциальных мест размещения экстерриториальных участков по выборам мэра в Подмосковье по запросам жителей - 172", - написал он.

Венедиктов ранее рекомендовал членам рабочей группе при Мосгоризбиркоме по образованию загородных избирательных участков создать не более 10% (не более 300-330) таких участков от общего количества избирательных участков на территории Москвы.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в дачное время.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов в свою очередь отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно предоставить сотрудникам многофункциональных центров. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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