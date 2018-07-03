Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидер "Альянса зеленых" снимает кандидатуру в мэры Москвы в пользу претендента от КПРФ

Политика
3 июля, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В пресс-службе экологической партии отметили, что на выборах мэра будет создана "красно-зеленая коалиция"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лидер экологической партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин отзывает свою кандидатуру на пост мэра Москвы в пользу претендента от КПРФ Вадима Кумина и передаст ему собранные подписи муниципальных депутатов.

"Александр Закондырин передаст сегодня в 15:00 мск свои подписи [Кумину], которых недостаточно у кандидата от КПРФ Кумина", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Альянса зеленых" во вторник.

Как отмечается, на выборах мэра Москвы будет создана "красно-зеленая коалиция" с участием КПРФ и "Альянса зеленых". "О создании коалиции будет объявлено на брифинге в Московской городской избирательной комиссии сегодня", - добавили в пресс-службе.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Документы о выдвижении в избирком подали более 30 человек. Действующий мэр Сергей Собянин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
КПРФ
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
2
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
3
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
4
DM: британским школьницам запретили носить юбки
5
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
6
Право бесплатного проезда на пригородных электричках Подмосковья получат 2,8 млн человек
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости