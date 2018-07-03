Лидер "Альянса зеленых" снимает кандидатуру в мэры Москвы в пользу претендента от КПРФ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лидер экологической партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин отзывает свою кандидатуру на пост мэра Москвы в пользу претендента от КПРФ Вадима Кумина и передаст ему собранные подписи муниципальных депутатов.

"Александр Закондырин передаст сегодня в 15:00 мск свои подписи [Кумину], которых недостаточно у кандидата от КПРФ Кумина", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Альянса зеленых" во вторник.

Как отмечается, на выборах мэра Москвы будет создана "красно-зеленая коалиция" с участием КПРФ и "Альянса зеленых". "О создании коалиции будет объявлено на брифинге в Московской городской избирательной комиссии сегодня", - добавили в пресс-службе.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Документы о выдвижении в избирком подали более 30 человек. Действующий мэр Сергей Собянин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец.