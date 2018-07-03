Проректор КБГУ возглавил министерство просвещения Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 июля. /ТАСС/. Проректор Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Ауес Кумыков назначен и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии (КБР). Соответствующий указ главы региона Юрия Кокова опубликован на его официальном сайте во вторник.

"Исполняющим обязанности министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР назначен Ауес Кумыков, ранее занимавший должность проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова", - сообщили в пресс-службе главы и правительства субъекта РФ.

На этой должности Кумыков сменил Арсена Алакаева, который с 3 июля назначен первым заместителем руководителя администрации главы КБР. Днем ранее еще одним указом Коков назначил Аслана Семенова заместителем руководителя своей администрации.

Доктор философских наук, профессор Ауес Кумыков родился в 1966 году. Окончил исторический факультет КБГУ, трудовую деятельность начал в 1991 году председателем студенческого совета родного вуза. С 1996 по 2011 годы - председатель профкома КБГУ. С 2012 года по июнь 2018 года - проректор по воспитательной работе и социальным вопросам, и. о. директора института международного образования КБГУ.