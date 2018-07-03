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Гудков подал в Мосгоризбирком подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Политика
3 июля, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Бывший депутат Госдумы сдал 76 из 110 подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый от "Гражданской инициативы", сдал в Мосгоризбирком 76 из 110 подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом в мэры Москвы, передает во вторник корреспондент ТАСС.

"У меня нотариально заверенных подписей 76, из них некоторые дублируют районы. Я также сегодня сдам не нотариально заверенные письма в мою поддержку 116 депутатов. Я это все сдам, понимая, что этого не достаточно для регистрации кандидатом. Но мы уже завтра начинаем готовиться к выборам в Мосгордуму, где никакого муниципального фильтра нет", - сказал Гудков.

13 июня конференция московского отделения партии "Гражданская инициатива" выдвинула Гудкова кандидатом для участия в выборах мэра Москвы. Он, в свою очередь, 18 июня подал соответствующий пакет документов в столичный избирком для выдвижения кандидатом.

О выборах

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Согласно регламенту, документы на выдвижение кандидатами в мэры Мосгоризбирком принимает до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля. К 13 июля столичный избирком может сформировать окончательный список кандидатов в мэры Москвы после того, как проверит на соответствие поданные претендентами документы на регистрацию. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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