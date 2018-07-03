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Делегация Крыма планирует посетить Сирию осенью

Политика
3 июля, 15:22 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, июля. /ТАСС

Как сообщил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, сейчас в рамках подготовки к визиту ведется работа по созданию направлений сотрудничества, которые важны и для Сирии, и для Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Делегация Республики Крым планирует посетить Сирию осенью нынешнего года, сообщил во вторник журналистам вице-премьер правительства, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мы действительно на эту осень планируем официальный визит в Сирию крымской делегации. На Ялтинском форуме была большая правительственная делегация из Сирии во главе с министром экономики. Мы наметили целую программу действий на сирийском направлении", - сказал Мурадов.

По его словам, сейчас в рамках подготовки к визиту ведется настойчивая работа по созданию направлений сотрудничества, которые важны и для Сирии, и для Крыма. "Сирия начала период своего восстановления, у сирийцев большая потребность в строительных материалах, железных дорог. Все это мы можем сирийцам предложить", - сказал он.

По словам Мурадова, для правительства республики важно задействовать крымские транспортные маршруты.

"Нам важно, чтобы были задействованы крымские транспортные маршруты. С вводом в строй автомобильного, а в следующем году железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, наши порты, которые сейчас недозагружены, могут свою активную деятельность по перевозке грузов на сирийском направлении", - отметил он.

Кроме этого, сказал вице-премьер, с Крымом активно работают сирийские бизнесмены.

"У бизнеса есть интерес к материалам из России и к строительству судов на крымских судоверфях. Нас объединяют и гуманитарные вопросы, в частности по обучению сирийских студентов в крымских вузах, культурные, спортивные связи. Все это сейчас мы будем разрабатывать, потому что наше намерение - создать полноформатное соглашение, которое будет действовать с сирийскими партнерами", - сказал Мурадов.

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