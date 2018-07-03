Володин: России и США крайне важно снять возникшие из-за фобий и недопонимания вопросы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для России крайне важно запустить межпарламентский диалог с США и снять вопросы, возникшие из-за фобий и недопонимания.

"Учитывая, что межпарламентские контакты (РФ и США - прим. ТАСС) практически были сведены на ноль, для нас крайне важно сегодня запустить диалог в рамках парламентского измерения и снять те вопросы, которые возникли во многом из-за фобий и недопонимания", - сказал спикер во вторник после встречи с делегацией Конгресса США.

Володин подтвердил, что "диалог состоялся, положено начало разговору". "Крайне важно, чтобы этот разговор охватывал те вопросы, которые являются для нас актуальными, - убежден он. - Мы договорились это делать в постоянном режиме и не выносить за скобки этого разговора темы, которые являются резонансными и для нас крайне важными"

Россия и США договорились о межпарламентском диалоге и продолжат его в Соединенных Штатах по приглашению американских законодателей, отметил Володин.

"Мы договорились о межпарламентском диалоге и продолжим его по приглашению наших коллег из Конгресса США в Америке, встречаясь с нашими коллегами как из Сената, так из [Палаты представителей] Конгресса", - сказал спикер журналистам. "У нас есть общее понимание, что этот диалог необходимо продолжать, и доверие рождается как раз на основе диалога", - добавил он.

Володин поблагодарил американских законодателей за проявленную инициативу и визит в РФ, напомнив, что это была первая встреча за многие годы. Он вновь подтвердил, что российская сторона готова к диалогу с коллегами из США. "Мы исходим из того, что этот диалог должен быть на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств, отсутствия двойных стандартов и, безусловно, уважения друг к другу", - сказал председатель палаты.

Делегация американских парламентариев в субботу начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.