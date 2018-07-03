Члены Конгресса пригласили делегацию Госдумы в США

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Члены Конгресса, находящиеся с визитом в России, пригласили депутатов Госдумы посетить США. Об этом заявил журналистам во вторник глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков по итогам встречи спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с делегацией американских парламентариев.

"Приглашение от них поступило для делегации Госдумы", - сказал Аксаков, добавив, что речь шла об официальном визите. Он сообщил также, что российская сторона такое приглашение приняла.

Глава комитета не исключил, что визит российских депутатов в США может состояться до конца года. "Все согласились, что нужен диалог для того, чтобы обсуждать спорные вопросы, находить консенсус и компромисс, а по тем вопросам, которые нас объединяют, сотрудничество развивать", - отметил Аксаков, добавив, что "разговор был открытый, все острые вопросы поднимались".

Делегация американских парламентариев 30 июня начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Визит американских парламентариев проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.