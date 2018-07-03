Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Члены Конгресса пригласили делегацию Госдумы в США

Политика
3 июля, 15:33 дата обновления: 3 июля, 15:46 UTC+3

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что российская сторона приняла приглашение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Члены Конгресса, находящиеся с визитом в России, пригласили депутатов Госдумы посетить США. Об этом заявил журналистам во вторник глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков по итогам встречи спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с делегацией американских парламентариев.

"Приглашение от них поступило для делегации Госдумы", - сказал Аксаков, добавив, что речь шла об официальном визите. Он сообщил также, что российская сторона такое приглашение приняла.

Глава комитета не исключил, что визит российских депутатов в США может состояться до конца года. "Все согласились, что нужен диалог для того, чтобы обсуждать спорные вопросы, находить консенсус и компромисс, а по тем вопросам, которые нас объединяют, сотрудничество развивать", - отметил Аксаков, добавив, что "разговор был открытый, все острые вопросы поднимались".

Делегация американских парламентариев 30 июня начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Визит американских парламентариев проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович Аксаков, Анатолий Геннадьевич
Страны
США Россия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
Оттепели не будет: чем обернется для "Нафтогаза" заморозка активов "Газпрома" в Англии
6
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости