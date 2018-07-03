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Спикер Нацсобрания Франции планирует выступить на заседании Госдумы 25 июля

Политика
3 июля, 16:21 UTC+3

В этот же день в Москве пройдет заседание Большой межпарламентской российско-французской комиссии, которая возобновит свою работу после трехлетнего перерыва

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Национального Собрания Франции Франсуа де Рюжи намерен выступить на пленарном заседании Госдумы 25 июля. Об этом журналистам сообщил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Спикер Нацсобрания Франции, как ожидается, выступит 25 июля на пленарном заседании", - сказал он.

По словам Слуцкого, в этот же день в Москве пройдет заседание Большой межпарламентской российско-французской комиссии, которая возобновит свою работу после трехлетнего перерыва.

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Слуцкий, Леонид Эдуардович
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