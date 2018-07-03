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Кумин подал в Мосгоризбирком подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы от КПРФ

Политика
3 июля, 16:15 UTC+3

Вадим Кумин подал 114 подписей муниципальных депутатов

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый партией КПРФ, подал во вторник в Мосгоризбирком документы, подписи муниципальных депутатов и избирателей, необходимые для регистрации кандидатом в мэры Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Всего мы подали в Мосгоризбирком 114 подписей муниципальных депутатов", - сказал журналистам Кумин.

7 июня конференция московского городского комитета КПРФ выдвинула Кумина кандидатом для участия в выборах мэра Москвы. Он, в свою очередь, 9 июня подал соответствующий пакет документов в столичный избирком для выдвижения кандидатом.

О выборах

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Согласно регламенту, документы на выдвижение кандидатами в мэры Мосгоризбирком принимал до 18:00 2 июля, на регистрацию принимает до 18:00 3 июля. К 13 июля столичный избирком может сформировать окончательный список кандидатов в мэры Москвы после того, как проверит на соответствие поданные претендентами документы на регистрацию. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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