МИД РФ: высказывания по альтернативному интернету не отражают позицию Москвы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Высказывания директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Ильи Рогачева о создании "альтернативного интернета" не являются официальной позицией министерства, а представляют собой экспертное мнение в рамках ведущейся профессиональной дискуссии на данную тему. Такое разъяснение дали ТАСС в дипведомстве.

"Официальная российская точка зрения сформулирована в целом ряде инициатив о взаимодействии по тематике международной информационной безопасности, борьбы против использования киберпространства в преступных целях и т. д., - пояснили в МИД РФ. - Ведем активную работу с партнерами, нацеленную на достижение широкого консенсуса".

В конце июня - начале июля Рогачев участвовал в Нью-Йорке в серии мероприятий по линии ООН, посвященных борьбе с терроризмом. В беседе с корреспондентом ТАСС он заявил, что политика России не направлена на обособление интернета.

"К этому может, прежде всего, привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, - отметил дипломат. - Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе можно говорить о создании какого-то параллельного интернета. Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось". На данный момент, по его словам, такая цель не стоит.