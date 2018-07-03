Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: высказывания по альтернативному интернету не отражают позицию Москвы

Политика
3 июля, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что заявление директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Ильи Рогачева представляют собой экспертное мнение в рамках ведущейся профессиональной дискуссии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Высказывания директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Ильи Рогачева о создании "альтернативного интернета" не являются официальной позицией министерства, а представляют собой экспертное мнение в рамках ведущейся профессиональной дискуссии на данную тему. Такое разъяснение дали ТАСС в дипведомстве.

"Официальная российская точка зрения сформулирована в целом ряде инициатив о взаимодействии по тематике международной информационной безопасности, борьбы против использования киберпространства в преступных целях и т. д., - пояснили в МИД РФ. - Ведем активную работу с партнерами, нацеленную на достижение широкого консенсуса".

В конце июня - начале июля Рогачев участвовал в Нью-Йорке в серии мероприятий по линии ООН, посвященных борьбе с терроризмом. В беседе с корреспондентом ТАСС он заявил, что политика России не направлена на обособление интернета.

"К этому может, прежде всего, привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, - отметил дипломат. - Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе можно говорить о создании какого-то параллельного интернета. Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось". На данный момент, по его словам, такая цель не стоит.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
4
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В торговом центре в Краснодаре произошел пожар
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости