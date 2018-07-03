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Косачев: многие решения Конгресса США касательно РФ носят поверхностный характер

Политика
3 июля, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам отметил при этом, что российская сторона настроена на "поддержание и продолжение диалога"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Многие решения, принимаемые в Конгрессе США касательно России, носят поверхностный характер, заявил во вторник председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в начале встречи американских законодателей с представителями верхней палаты российского парламента.

"Мы внимательно следим за дискуссиями и в Сенате, и в Палате представителей, затрагивающими Россию, наши двусторонние отношения. Считаем, что многие из этих решений носят поверхностный характер и принимаются без должного понимания тех или иных сюжетов в развитии Российской Федерации, нашей внутренней или внешней политики", - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что российская сторона всегда настроена "на поддержание и продолжение диалога, несмотря на известные сложности в двусторонних отношениях между Россией и США".

Двустороннее взаимодействие

Косачев также заявил, что российские сенаторы предлагают парламентариям США договориться о взаимодействии "без раскачки", в том числе в формате телемостов или обмена информацией.

Он отметил, что в ближайшие месяцы основное внимание в США будет приковано к очередным промежуточным выборам в Конгресс. "Но нам все-таки хотелось бы достичь договоренности о том, чтобы не терять времени, действовать без раскачки и какие-то форматы нашего взаимодействия, может быть, пока заочно, в режиме телемостов, обмена информацией по актуальным проблемам современного развития запускать безотлагательно", - сказал он. "Этого от нас ждут, я уверен, и наши избиратели, и все другие страны, которые понимают, насколько много зависит от нормального российско-американского взаимодействия", - подчеркнул Косачев.

"Разумеется, хотелось бы стремиться к тому, чтобы вырабатывать общий взгляд на современный мир, его настоящее, его будущее, - продолжил политик. - Но если это не получается сделать по тем или иным причинам, мы убеждены, что ни в коем случае нельзя опускать руки, обязательно нужно сохранять каналы для диалога, в первую очередь по парламентской линии".

Косачев констатировал, что сейчас этих каналов, как известно, нет. Он напомнил, что в свое время успешно работала двусторонняя группа Сенат США-Совет Федерации, по линии нижних палат функционировал механизм совместных заседаний комитетов по международным делам. "К сожалению, эти механизмы остались в прошлом", - выразил сожаление он.

Все эти годы предпринимались целенаправленные попытки возобновить межпарламентский диалог, однако обращения парламентариев РФ остались без ответа, отметил глава комитета Совфеда. "Поэтому мы с особым удовольствием приветствуем вашу делегацию в РФ и связываем большие надежды с нашим предстоящим разговором в интересах возобновления регулярного межпарламентского сотрудничества, - обратился он к американским законодателям. - Тем более что ваш визит организован накануне Дня независимости США, мы вас поздравляем с этим праздником, но, что еще более важно, в преддверии встречи президентов [РФ и США] в Хельсинки".

Делегация американских парламентариев 30 июня начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

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