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"Альянс зеленых" и КПРФ объявили о создании "красно-зеленой коалиции" на выборах мэра

Политика
3 июля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Лидер партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин передал кандидату от КПРФ Вадиму Кумину недостающие для выдвижения подписи депутатов

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин и кандидат на должность мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин объявили о создании "красно-зеленой коалиции" на выборах столичного градоначальника.

Лидер "Альянса зеленых" передал кандидату в мэры от КПРФ недостающие для выдвижения подписи депутатов. "Мы достигли определенной договоренности об объединении усилий и создании "красно-зеленой коалиции". В рамках этой деятельности мы передали в штаб Кумина недостающие ему 10 подписей, чтобы он мог зарегистрироваться кандидатом в мэры города Москвы", - заявил Закондырин журналистам.

"Это очень знаменательный и важный шаг сегодня, мы благодарим наших коллег из партии "Альянс зеленых" за то, что мы сегодня объединяем усилия", - подчеркнул в свою очередь Кумин.

По словам Закондырина, у "Альянса зеленых" возникли организационные сложности, в первую очередь из-за недостаточного количества подписей независимых муниципальных депутатов, в связи с этим было принято решение не регистрировать кандидата на пост мэра Москвы.

Кумин отметил, что созданная коалиция возьмет за основу предвыборную программу коммунистов на выборах мэра Москвы, при этом кандидат готов сотрудничать с теми, "кто реально борется в городе" с проблемами.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Документы о выдвижении в избирком подали более 30 человек. Действующий мэр Сергей Собянин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец.

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