Мосгоризбирком утвердил порядок образования загородных избирательных участков

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Члены Мосгоризбиркома утвердили порядок образования территориальными избирательными комиссиями (ТИК) избирательных участков для голосования москвичей за пределами столицы на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года. Соответствующее решение приняли члены Мосгоризбиркома во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается утвердить порядок образования ТИКами избирательных участков для голосования избирателей за пределами территории города Москвы на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года. В порядке указывается, что мы учитываем мнение жителей и регионов, где предполагается образовывать эти участки. Также предусматривается возможность аннулирования этих участков в том случае, если не будет подано заявлений на голосование по месту нахождения. Также предусматривается, что списки избирателей формируются на основе системы "мобильный избиратель", - сказала член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он добавил, что, согласно положению, загородные участковые избирательные комиссии формируются от пяти до девяти человек. Кроме того, устанавливается, что загородные участки создаются на проведение выборов мэра Москвы и полномочия участковых комиссий истекают с момента опубликования результатов выборов.

Челны комиссии единогласно поддержали указанное предложение.

О загородных участках

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в дачное время.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно предоставить сотрудникам многофункциональных центров. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.