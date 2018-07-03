Слуцкий: депутаты Госдумы готовы поехать в США, но будут ждать официального приглашения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовы посетить с визитом США, но будут ждать официального письменного приглашения. Об этом журналистам во вторник заявил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с делегацией членов американского Конгресса.

"Несмотря на то, что сенатор Шелби пригласил депутатов в Вашингтон для переговоров в Конгрессе, мы будем ждать официальное приглашение... Но мы всегда готовы поехать", - сказал Слуцкий.

По его словам, российско-американские контакты "возобновляются мало-помалу". "Будем надеяться, что нам удастся прервать полосу отчуждения в межпарламентских контактах с Конгрессом, и, возможно, воссоздать работу межпарламентской группы Дума-Конгресс", - добавил Слуцкий.

При этом он добавил, что контакты уже в ближайшее время будут продолжены, в частности, на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ. "На полях ПА ОБСЕ в Берлине планируется большая встреча с делегацией США уже в первый день работы сессии [7 июля]. В ней примут участие все или большинство членов российской и американской делегаций", - сообщил депутат.