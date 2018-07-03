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Глава СК на авиабазе Хмеймим заслушал результаты расследования уголовных дел о терроризме

Политика
3 июля, 17:16 UTC+3

Александр Бастрыкин провел в Сирии оперативное совещание

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Сирию на авиабазе Хмеймим заслушал ход расследования уголовных дел о терроризме и преступлениях против российских военнослужащих. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Прибыв на авиабазу в Хмеймиме, Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал ход и результаты расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей Следственного комитета, о терроризме и преступлениях против российских военнослужащих, выполняющих свой воинский долг в Сирийской Республике", - сообщила Петренко.

По ее словам, Бастрыкин в понедельник во время рабочей поездки в Сирию обсудил в Дамаске с начальником Бюро национальной безопасности Сирии дивизионным генералом Али Мамлюком и министром юстиции Сирийской Арабской Республики Ишамом Аш-Шааром сотрудничество по расследованию преступлений террористической направленности, а также совершенных в отношении российских военных и инфраструктуры военных объектов, дислоцированных на территории данного государства.

"Принимающая сторона отметила, что уровень взаимодействия между ведомствами существенно возрос, в том числе в рамках реализации мартовского протокола о сотрудничестве, подписанного между Следственным комитетом России и Комитетом по документированию террористических преступлений минюста Сирии. Сирийские коллеги также отметили, что, несмотря на рост освобожденных от террористов территорий, по-прежнему существует потребность в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества в юридической сфере и, в частности, для фиксации следов преступлений и их последующего предоставления в международные уголовные инстанции", - сообщила Петренко. Собеседники договорились о налаживании сотрудничества в научно-образовательной сфере, в том числе проведении совместных форумов и конференций по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, в сфере уголовного судопроизводства.

Глава СК РФ также обсудил российско-сирийское сотрудничество с командующим группировкой Вооруженных сил РФ в Сирии Александром Журавлевым, наградил особо отличившихся следователей ведомственными наградами.

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