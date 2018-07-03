МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский стал членом Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса. Соответствующее решение было принято на заседании столичного избиркома во вторник.

"В Мосгоризбирком поступило уведомление от кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина о назначении членом Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса Барщевского Михаила Юрьевича", - сказала член комиссии Рима Кузнецова.

Предложение было поддержано единогласно.