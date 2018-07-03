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Депутаты Госдумы пригласили американских парламентариев в Крым

Политика
3 июля, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Встреча делегации членов Конгресса США и руководства нижней палаты парламента РФ прошла "очень конструктивно", отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы пригласили конгрессменов и сенаторов США в Крым, хотя и признают, что пока такой визит "из области фантастики". Об этом журналистам сообщил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи руководства нижней палаты парламента с делегацией членов американского Конгресса.

"В Крым мы приглашаем их всегда. В этот раз в кулуарах также, конечно, были такие приглашения", - сказал Слуцкий, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, по его словам, депутаты отдают себе отчет в том, что пока визит американских законодателей в Крым - "ситуация эфемерная" и "из области фантастики". "Но в будущем то, что нам сегодня кажется маловозможным, может стать явью. Поэтому давайте будем работать над тем, чтобы прийти к общему знаменателю, в том числе и по Крыму. Не исключено что в будущем такие визиты из фантастики превратятся в быль", - добавил глава комитета.

Он также сообщил, что сама встреча "прошла очень хорошо, очень конструктивно". "Будем стараться, чтобы результаты не повисли в воздухе и мы продолжили диалог", - заключил Слуцкий.

Делегация американских парламентариев 30 июня начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Визит американских парламентариев проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.

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