Кандидат от "Коммунистов России" не собрал подписи и снимается с выборов мэра Москвы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ярослав Сидоров, выдвинутый на выборы мэра Москвы от партии "Коммунисты России", не собрал необходимое для регистрации количество подписей муниципальных депутатов и не будет продолжать кампанию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии.

Сидоров, который руководит столичным отделением "Коммунистов России", был выдвинут на конференции отделения 27 июня. Каждому кандидату в мэры Москвы для регистрации на выборах нужно пройти так называемый муниципальный фильтр - собрать подписи 110 муниципальных депутатов из 110 районов. Мосгоризбирком завершит прием документов и подписей, необходимых для регистрации кандидатов, 3 июля в 18:00 мск.

Как отмечается в релизе, еще до своего официального выдвижения Сидоров заручился обещанием 41 муниципального депутата предоставить свою подпись в поддержку его кандидатуры. В течение недели, прошедшей после выдвижения, была достигнута договоренность еще с восемью депутатами муниципальных собраний. Эти 49 депутатов, которые были готовы предоставить свои подписи в поддержку Сидорова, являются представителями 33 районов.

"Компартия "Коммунисты России" считает недопустимым и бесцельным проведение переговоров с муниципальными депутатами от "Единой России" с целью заручиться их поддержкой кандидата. Понимая, что в сложившейся ситуации муниципальный фильтр преодолеть невозможно, а также с целью экономии партийных средств (необходимо нотариальное заверение подписей), руководство московского городского комитета приняло решение отказаться от участия представителя партии в предстоящих 9 сентября выборах мэра города Москвы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что все усилия и ресурсы московского отделения "Коммунистов России" будут сосредоточены на участии в предстоящих в 2019 году выборах депутатов Московской городской думы. "Относительно поддержки кого-то из других кандидатов - вопрос целесообразности такой поддержки будет рассмотрен позднее", - подчеркивается в сообщении.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Документы о выдвижении в избирком подали более 30 человек. Действующий мэр Сергей Собянин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец.